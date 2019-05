FOTOD | Mereväe laevakaitsjad harjutasid pardumist abi vajavale laevale

„Harjutame kursuslastega läbi pardumisi, et nad oskaksid erinevate meetodite kitsaskohtadega arvestada. Laevakaitsjate jaoks on eelistatud pardumise variant sadamast laevale, alternatiivina kasutatakse helikopteri abi. Viimaste valikute seas on mootorpaadid, kuna ebasoosiv ilmastik ja mereolud võivad tegevuse ohtlikuks muuta,“ ütles laevakaitse baaskursuse ülem kaptenmajor Rait Luks.

Harjutuse stsenaariumi kohaselt vajas Tallinna lahel olev alus laevakaitsjate abi. Olukorrale reageerisid erivarustuses mereväe laevakaitsjad, kes võtsid mootorpaadiga suuna Miinisadamast merele. Laevakaitsjad pardusid harjutusel osalenud mereväe miinijahtijale Admiral Cowan, kasutades ahtritekilt üle parda heidetud lootsitrappi.

Laevakaitsjad võtsid laevale kaasa operatsiooniks vajaliku laskemoona, kergekuulipilduja MG-3, kolmjalaga raskekuulipilduja Browning M2 ning üksikvõitleja tasandil kasutada oleva relvastuse. Samuti tõsteti pardale üksuse ühine varustus, kuhu kuuluvad hoiatus-, signaal- ja sidevahendid ning mitmed tõste- ja kinnitusvahendid.

Kuuenädalane laevakaitse baaskursus hõlmab tsiviil- ja sõjalaevade maalt ja merelt kaitsmiseks vajaliku relvastuse-, varustuse- ning väikeüksuste taktikate õpet. Lisaks toimuvad käsivõitlustreeningud. Kursusel harjutatakse pardakontrollide läbiviimist, pardumise taktikaid, rünnakute tõrjumist, merevaatlust, meresidet ja navigatsiooni ning vahiteenistuse rutiini.

Eesti merevägi on osalenud laevakaitsemeeskondadega kokku kuuel Vahemeres ja Aafrika rannikul toimunud missioonil. Laevakaitsekursusi viiakse mereväes läbi alates 2016. aastast.