FOTOD | Mercedese juht kaotas masina üle kontrolli, auto maandus külje peale

Miks ei pannud juht tähele, et sõidab Tallinna-Tartu maanteele, jäi sündmuskohal selgusetuks. Tõenaoliselt mängisid avarii juhtumises oma rolli ka libe tee ja valesti valitus sõidukiirus. On aga õnn, et peateele sõites ühtegi teist masinat seal samal hetkel ei liigelnud.

Kuigi masin kandis välismaiseid numbrimärke, kõneles selle roolis olnud naine eesti keelt.

Sündmuskohale sõitnud Põltsamaa päästjad tõmbasid küljeli paiskunud auto taas ratastele, masinas oli vaid juht, kes õnneks vigastada ei saanud. Politsei esindaja kinnitusel juht kaine.