FOTOD | Meloodiline meeleavaldus valgevenelaste toeks: tahame, et sellest saaks meie laulev revolutsioon

Seetõttu ei saa tema silmis ka välismaal elavad valgevenelased jätta lihtsalt oma õdesi ja vendi kannatama.

"On võimatu jääda ükskõikseks, kui inimesi tapetakse ja pekstakse tõe rääkimise ning oma valimisõiguse eest," ütles Petra Lizaveta, kes on Eestis elanud neli aastat. "Meie hääled on ära võetud. Valgevene ametivõimud rikkusid seadust ning nad näivad ise uskuvat, et neil on võimalik panna meid vaikima."

Seetõttu organiseeritigi käesolev sündmus: loodetakse abile ka Eesti ametivõimudelt, näitamaks Valgevenes viibivatele inimestele, et vaimselt ollakse endiselt nendega.

Lauluga revolutsioonini

Idee algatajaks võib pidada Galina Panaradi, poolteist aastat Eestis elanud tarkvaraarendajat.

“Ma lükkasin inimesi tagant kuupäeva valimiseks, ma soovitasin laulda ning valisin ka mõned laulud välja," kajastas Galina enese osalust tänase sündmuse toimumisel. Siiski märkis ta, et ei saa sündmuse korraldamise puhul kogu au endale võtta - kohalike valgevenelaste grupp organiseeris seda üheskoos.

Üritusel on kavas ka laul valla lasta.

"Laulame tänasel üritusel, kuna tunneme, et see võiks eestlastele südamelähedane olla ning tahtsime, et sellest sündmusest kujuneks meie laulev revolutsioon. Lisaks on see eestlastele oluline traditsioon, mis aitaks ühildada ja tõsta meie vaimu," kirjeldas Galina sündmuse planeerimist.

Laulud, mis valiti, on järgmised: Valgevene versioon L’Estaca “We Want Changes”, legendaarne Viktor Tsoi laul “Hraj” ning “Warriors of Light” Ljapis Trubetskoi poolt. Lisaks lauldakse võimalusel ka Valgevene mitteametlikku vaimset hümni “Mahutni Boža” ("Kõikvõimas jumal").