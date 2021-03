FOTOD | Maskivastaste protestipoeskäik Ülemiste keskuses kukkus läbi

Üleeile õhtul jagati ühes Facebooki eestikeelses koroonaeitajate grupis üleskutset täna õhtul koguneda Ülemiste keskuss. Üleskutses rõhutati, et kohale tuleb ilmuda ilma maskita.

Maskivastased pidid kella 18 ajal Ülemiste keskuse ees parklas kogunema, et siis pool tundi hiljem koos kaubamajja siseneda. Idee autor käis välja, et tuleks ka keskuses mõnda poodi minna ja osta toitu ning maksta selle eest tavalises kassas. Igasuguste konfliktide puhul soovitavad koroonaeitajad juhtunut filmida, et meedia kõike "tagurpidi" ei keeraks.

Kokkulepitud ajal olid keskuse juures platsis vaid igaks-juhuks korda tagama saadetud kaks politseiekipaaži ning erinevate väljaannete ajakirjanikud. Mõne aja pärast ilmus kohale ka idee autor. Ta käis keskuse ees edasi-tagasi ringi, pildistas turvamehi, politseid ja meediat, kuid ei üritanud kordagi Ülemiste keskusesse siseneda.

Ülemiste keskuse juurde toimuvat jälgima tulnud ka Lasnamäe Centrumi turvaülem ütles Delfile, et tahtis oma silmaga näha, milliseks olukord kujuneb, et oskaks ka oma keskuses sellise stsenaariumiga arvestada. "Õnneks ei ole siin kedagi kohal ja loodetavasti tuleb inimestele kiiresti mõistus koju. Ega keegi meist ei taha päev läbi maskiga olla, aga selleta ei muutu ju elu normaalseks tagasi," rääkis ta.