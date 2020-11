FOTOD | Martin Helme EKRE volikogus: abielureferendumi ärajätmisel poleks olnud erakonnal põhjust koalitsioonis jätkata

EKRE-le kuuluv keskkonnaministri ametikoht jääb vabaks, kuna sel nädalal andis tervislikel põhjustel peaministrile lahkumisavalduse Rene Kokk.

Neljapäeval tuli välja, et EKRE on Kokale juba asenduse leidnud - Helme oli teinud vastava pakkumise oma nõunikule Rain Eplerile rahandusministeeriumist.

Epler kinnitas Delfile, et on sellise pakkumise saanud, kuid kandidaate olevat tema teada veelgi.

Epler rääkis, et ministeeriumis vajaks ennekõike tegelemist metsandusega seotud teemad, mis praegu väga kuum on.

"Suurema raamistiku võtmes on ka Euroopas väga palju algatusi, mis puudutavad rohe-, ja keskkonnateemasid. Euroopast tulnud initsiatiivid ja nendele reageerimine, nendega Eestis toimetamine. Eks need ole suured teemad täna keskkonnaministeeriumi laual. Aga laskem ajal minna - laupäeval on volikogu ja kui tõesti läheb nii, et mina saan ministriks, siis tuleb võtta see aeg, et ka ministeeriumi rahvaga rääkida. See teemade ring on tegelikult laiem," ütles Epler.

Viide valitsustülile

Erakonna esimees Martin Helme ütles kõnes, et EKRE töötab plaaniga, et tegemist on valitsusega, mis töötab valimistest valimisteni. Edasi kõneles Helme partei saavutustest. "Üks suur edu, mida võime ka valijatele öelda: me ei ole võimul mugandunud. Me pole võtnud anuma kuju, kuhu me valatud. Me kujundame seda anumat ise," märkis ta. Lisaks muudab EKRE Helme sõnutsi suunda, kuhu Eesti ühiskond liigub. "Kellelgi pole kahtlust, et suuname ühiskonda sellele rajale, millel on Eesti ühiskonna vaikiv heakskiit," ütles Helme ning kritiseeris progressiivset avalikkust, opositsiooni ning meediat.

Helme kõneles, et erakond näljutab "ideoloogilisi radikaale", kes tahavad ühiskonda lõhkuda. Lisaks rõhutas ta, et mõne erakonna puhul pääsetakse valitsusse, aga ei olda võimul. "Meie oleme võimul!".

Helme ei jätnud kõnelemata valitsustülist, mis lõppes abielureferendumi tõstmisega kevadeks ning tortidega Helir-Valdor Seedri ja Martin Helme laudadel. Erakonna juhi sõnutsi oli tüli põhjus väga selge: ühte koalitsioonilepingupunkti taheti ära jätta. "Hakati ühiskonnas rääkima, et nüüd ei saa referendumit teha," kõneles Helme. Perekonna ja otsedemokraatiaga seotud teemad on tema hinnangul ühed kõige olulisemad.