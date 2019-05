FOTOD | Mart Helme: uus ministrikandidaat selgub homme. Kaalume kahe inimese vahel

Helme lükkas ümber varem liikunud info, nagu teeks EKRE täna ministrikandidaadi nime teatavaks. Kandidaate on kaks, nimesid Helme nõus nimetama ei olnud.

Üks kandidaatidest on Helme kinnitusel mees ja teine naine. "Mõlematel on suur administratiivne kogemus, mõlemal on IT-oskused ja mõlemal on teatud eeldused ka väliskaubandusega tegelemiseks," rääkis Helme. "Siin me otsustame täna, kumba kandidaati juhatus heaks kiidab," lisas ta.

Pärast juhatuse heakskiidu saamist esitatakse kandidaadi nimi kooskõlastamiseks peaminister Jüri Ratasele, kes laseb teha kandidaadile taustakontrolli. "Kui see on tehtud, siis kolmapäeval (homme – toim) me tõenäoliselt saame selle nime välja käia," rääkis Helme.

"Aga enne, kui need asjad ei ole toimunud, me ei anna seda nime välja, et teie saaksite selle nime ümber spekuleerima hakata, lugupeetud ajakirjanikud," tõhutas Helme. "Me ei taha, et seda inimest hakatakse "paljaks koorima" juba enne, kui ta on mingisuguse positsiooni saanud."

Möödunud esmaspäeval sai väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministriks Marti Kuusik. Juba kaks päeva hiljem astus ta seoses perevägivallakahtlustega tagasi.

Uus ministrikandidaat selgub Helme kinnitusel homme. Ühtlasi lisas Helme, et alustatakse liitumisläbirääkimisi Rahva Ühtsuse Erakonnaga.