FOTOD | Mart Helme ja Elmar Vaher vaatlesid kopterilt idapiiri

Lend tehti PPA helikopteriga ning visiidi lõpus andis helme ka pressikonverentsi Eesti, Läti ja Venemaa piiri kolmikpunktis Võrumaal Rõuge vallas.

Helme ja Vaher kohtusid esimest korda peale eelmisel nädalal lahvatanud skandaali eile. Helme kinnitas, et vastastikune usaldus politseijuht Elmar Vaheriga on taastatud.

""Meil on vaja piir välja ehitada, meil on vaja sisekaitsereserv teha. Meil on täna, praegu laua peal näiteks kanepi teema. Meil on terve hulk muid PPA valdkonda kuuluvaid teemasid - piirivalve tugevdamine, migratsiooni teema - et meil ei ole väga suurt manööverruumi ja otsustasime, et tõmbame asjale kriipsu alla, surume kätt ja läheme koos edasi," lausus Helme eile.