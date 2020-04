FOTOD | Marie Underi mälestusmärk sai rahvusliku salli ning "haavade" raviks lubjakompressi

Mälestusmärgi alumine osa on selgelt kooslusest väljas - valge asemel vaatab vastu kollakas toon. Juures on ka silt, et ettevaatust: kile all on lubjakompress. Taustaks olgu märgitud, et lubjakompressi kasutavad restauraatorid, et lagunenud kohti puhastada.

Eesti ühele hinnatuimale poetessile Marie Underile pühendatud mälestusmärk avati 25. septembril.

Valgest marmorist skulptuuri – seisev ja käed rinnal risti kaugusesse vaatav Marie Under - taustaseinaks olev tiivakujutis väljendab mõttelendu ja eraldab skulptuuri massiivsest raamatukoguhoonest. Monumendi autorid on skulptor Mati Karmin ja arhitekt Tiit Trummal.

Lagunemisega on probleeme olnud varemgi. 2018. aastal kajastas Delfi, kuidas mälestusmärgi esiselt tükke pudenes, nüüd vähemasti seda probleemi enam pole.