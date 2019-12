FOTOD | Margus Linnamäe käis Postimehe toimetuses pingeid lahendamas

Postimees palkas andmekogu uurima varem peamiselt reklaami alal töötanud Jüri-Franciscus Lotmani. Lotman - kes pole täna Delfi kõnesid vastu võtnud - olevat materjale uurinud, leidnud need olevat põrutavad. Seejärel olevat ta oma leidudest informeerinud Postimehe uurivat toimetust.

Seni teadmata põhjustel ei jäänud aga Lotman, kes on muuseas olnud seotud ka Kaur Kenderi kultuuriväljunditega nihilist.fm ja ZA/UM, toimetuse reaktsiooniga rahule ning läks otse edasi Postimehe juhatuse jutule.

Postimehe juhatus võttis Jüri-Franciscus Lotmani väiteist tuld, ning kõnealust põrutavat lugu asuti ette valmistama ilma Postimehe uuriva toimetuse abita, juhatuse liikmete soovil ja majaväliste ekspertide tööna. Sellisest ootamatust vangerdusest – taoline samm näitab äärmist usalduse puudumist Postimehe uuriva toimetuse vastu - ei olnud informeeritud isegi vastutav väljaandja Merili Nikkolo, kes nädala alguses oma tagasiastumisest teatas.

Raudsalu ütles täna Delfile, et sündmus pole sugugi nii dramaatiline, et mingist usaldamatusest juttu ei ole, välisekspertide kaasamine olevat tavaline.

Väidetav siseuurimine

Uuriva toimetuse juht Holger Roonemaa edastas eile ühismeedias, et tegemist ei olnud mingi järjekordse toimetuse mässuga. "Mõned nädalad tagasi hakkasime kuulma, et ettevõtte juhatuse esimees viib läbi mingit oma uurimist, mis on ühtaegu nii ajakirjanduslik kui ka siseuurimine. See puudutavat ühte võimalikku rahapesu teemat. Info jõudis meieni majast väljast," edastas ta.

Roonemaa lisas, et Raudsalu ütles esialgu, et siseuurimist ja rahapesu materjalide uurimist ei toimu. "Enne jõule esmaspäeval saame uue info, et täpselt sama uurimine läheb varasema hooga edasi. Samal päeval vallandati Merili. Seejärel oli mulle selge, et olukorras, kus meile valetatakse ja vallandatud on minu otsene juht, pole mul enam perspektiivi selles ettevõttes jätkata," kirjutas ta.