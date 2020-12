FOTOD | Malis teenivatel Eesti sõduritel käis jõuluvana

Täna jõule suurelt ei tähistata, kuna nii jalaväerühm BKN-08 Estpla ja rahvuslik toetuselement BKN-08 NSE on kogu päeva hõivatud teenistusülesannetega.

Jalaväelased on kiireageerimisüksuseks, rahvuslik toetuselement omakorda korrastas oma ladusid ja ehitas sihtmärgi aluseid. Kuna homme on tavapärane teenistuspäev, siis täna mingit pühade tähistamist ei toimu. Suurem jõulude tähistamine toimub hiljem.

Eesti üksus paikneb Prantsusmaa baasis Nigeri jõe kaldal Gao linnas, kus teenib üle 1500 sõjaväelase erinevatest riikidest. Eestlased elavad ja teenivad samades tingimustes nagu Prantsusmaa sõjaväelased.

Operatsioonil Barkhane Eesti üksuse ülesanneteks patrullimine oma vastutusalas, baasikaitse ning kiirreageerimisüksuse mehitamine.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine.

Prantsusmaa juhitud terrorismivastasel operatsioonil Barkhane Malis üksusega osalemisega kinnitab Eesti, et on valmis panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa jaoks.