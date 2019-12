FOTOD | Mädanevad lobudikud, kasvuhooned ja üksikud elanikud. Lennujaama taga asuv pilpaküla hingitseb oma rütmis edasi

Meenutuseks võib öelda, et Delfi kajastas juba 2011. aasta hilissügisel, et pilpaküla ehk Soodevahe küla kaob lennujaama tagant kaduvikku. Lennujaama toonane turundusdirektor Erik Sakkov rääkis siis, et lammutustööd käivad ning plats peaks puhtaks saama 2012. aasta maikuuks.

Kerime ajalinti edasi. Vahepeal on osa trööstituid hooneid lammutatud, ent paljud on siiski püsti. Fotograaf Andres Putting kirjeldab, et on ohtralt prahti, mädanenud lobudikke, üksikuid vanureid ja hulgim kasse.

Siin on aastaringselt elavaid inimesi, aga ka neid, kes vaid suvisel ajal oma trööstitutes kasvuhoonetes kurke ja tomateid kasvatavad.

Soodevahe küla rajasid Dvigateli tehase töötajad 30 aasta eest. Neile anti maalapid 20 aastaks rendile.

Kahjuks on kehvad tingimused teinud oma töö ja seal on juhtunud ka traagilisi õnnetusi. Näiteks viie aasta eest detsembris nõudis põleng kolm inimohvrit, lisaks põlesid sisse onnis elanud koerad.

Möödunud aasta suvel ilmus Delfis videolugu "Viimased hingetõmbed: lennujaamale jalgu jääv "pilpaküla" väldib lammutamist" inimestest, kes seal siiani elavad.