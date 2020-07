FOTOD | Maarjamäe memoriaalil lehvib appikarjesilt

Maarjamäe memoriaal on pühendatud Nõukogude võimu eest langenutele. Memoriaali keskne objekt on 35 meetri kõrgune Jääretke obelisk, lisaks on seal ka paraadväljak, hukkuvat linnuparve kujutav pronksskulptuur, madruste hauad, kaldseinad ja teelõigud.

Varasemalt on Jääretke obelisk olnud halvas, suisa lagunevas seisukorras. Oli oht, et kivisamba küljest võib alla kukkuda suuri kivilahmakaid. Nüüdseks on sammas parandatud ja sealset ala piiravad sildid eemaldatud.

Küll aga pole veel selge, miks lehvib tribüünide juures silt, millel suurelt kirjas SOS ehk appikarje.