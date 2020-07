FOTOD | Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali mälestusseinas laiub tühi auk

Maarjamäe Kommunismiohvrite memoriaali mälestusseinas "Teekond" laiub ühes kohas tühi auk. Puudu on plaat sõnadega "nõnda ühte", mis jätkaks luuleridu Paul-Eerik Rummo luuletusest "Me hoiame nõnda ühte". Riigi Kinnisvara ASi sõnul on plaat eemaldatud plaanipärase remonditöö jaoks.

Kommunismiohvrite memoriaal valmis 2018. aastal Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ja on pühendatud Eesti kommunismiohvrite mälestuseks. Memoriaalil on kaks osa: "Teekond", millele on märgitud terrori läbi hukkunute nimed, ja "Koduaed", millel on lisatud terroripaiku tähistavad kohakivid ja teabetekstid. Memoriaali juurde kuulub ka kommunistliku terrori ohvriks langenud Eesti ohvitseride mälestusmärk.

Memoriaal on pühendatud kõigile kommunismiohvritele. Okupatsiooni tagajärjel kaotas iga viies elu, neist enam kui 75 000 mõrvati, vangistati või küüditati.