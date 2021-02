FOTOD | Lumehanged põlvini: paljud Tallinna tänavad on jalakäijatele praktiliselt läbimatud

Tallinlased on Delfi poole pöördunud murega, et mitu peatänavat on lumest lahti lükkamata ning linnas liikumine on raskendatud nii autojuhtidele kui jalakäijatele.

Siiski paistab, et suurem osa autoteid on läbitavad ja keerulisem on just jalakäijatel.

Pahameelt avaldatakse ka sotsiaalmeedias. Näiteks Tallinna linnaruumi probleemidele keskendunud Instagrami konto @mitte_tallinn postitas mitu pilti lumistest kõnniteedest linna südames.

Tallinna linnaruumi muredele keskenduv @mitte_tallinn postitas lahtilükkamata teedest mitu pilti. Sotsiaalmeedia: @mitte_tallinn

Delfi fotograaf pildistas lumiseid tänavaid ka eile: