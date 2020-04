FOTOD | Lõuna-Eesti pommigrupil on viimastel päevadel käed tööd täis: kahjutuks on tehtud hulk lõhkekehi

Lõuna-Eesti pommigrupil on viimastel päevadel olnud käed tööd täis. Eile tegid päästeameti demineerijad kahjutuks Valga maakonnast Otepää vallast Mäekülast leitud käsigranaadi.

11. aprillil tehti kahjutuks Valga vallast Tõlliste külast leitud 120 mm miinipildujamiin; Sooru külast leitud 82 mm miinipildujamiin ning Tõrva vallast Jõgeveste külast leitud mürsk.

10. aprillil tegid demineerijad kahjutuks Mulgi vallast Abja-Paluojast Tiigi tänavalt leitud 37 mm mürsu; Otepää vallast Mäekülast leitud käsigranaadi, 20 mm mürsu ja lennukipommi ning Lutike külast leitud unitaarlasu komplekti. Samuti oli tööd Luunja vallas Pilka külas, kust leiti 20 mm mürsk ja sütik.

9. aprillil tegid demineerijad kahjutuks samas vallas Savikoja külas metsast leitud lennukipommi.

Demineerijate töö kasvab hüppeliselt

Lõuna päästekeskus märgib ära, et kevaditi intensiivistuvatel põllu- ja metsatöödel tuleb pinnasest rohkem välja ohtlikke lõhkekehi. Vanu lõhekehi leiab ka vanade majade renoveerimistöödel või uute hoonete ning teede ehituste kaevamistöödel. See kõik kasvatab päästeameti demineerijate tööd hüppeliselt.

Lõhkekeha leidmisel ei tohi seda puudutada ega kuhugi viia, vaid leiust tuleb teatada hädaabinumbril 112. Kasulik on märgistada leiu asukoht ning jätta see meelde. Peale 112 teavitamist ei pea jääma demineerijaid ootama. Helistamisel küsitakse kontaktandmeid ning vajadusel täpsustatakse leiu asukoht hiljem üle.

Lõhkekehad on mõeldud sõjapidamiseks, tapmiseks ning suurte vigastuste tekitamiseks. Mida roostesem ja kehvemas seisukorras lõhkekeha on, seda ohtlikum see ümbrusele on. Pealtnäha ohutu lõhkekeha võib liigutamisel plahvatada, tuues kaasa traagilised tagajärjed.