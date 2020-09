FOTOD | Louis Freeh kohtub peaprokuröriga

Ameerikas rahapesu uurimistega seoses Eesti huve esindama palgatud advokaat andis esimaspäeval riigikogus aru väidetava huvide konflikti kohta. Freeh'd on süüdistatud nii sidemetes Kremli võimuisikute kui rahapesuga tegelenud ettevõttega. Freeh ja ta palganud rahandusminister Martin Helme on igasugust huvide konflikti eitanud.

Täna on Freeh riigiprokuratuuris peaprokuröri ja tema abidega kohtumisel, et edasi liikuda oma huvide konflikti puudumise tõendamisega. Lisaks toimuvad sel nädalal kohtumised ka finantsinspektsiooniga.

"Asja mõte on saada parem hinnang tööst ja uurimisest, mis siin toimuvad. Ent et seda teha, peame tegema kindlaks, et konfidentsiaalsuslepingud saaksid allkirjad, et kõiki saaksid andmekaitseseaduse poolt kaitstud. Meil on finantsinspektsiooniga konfidentsiaalsuslepe. Peame selle sõlmima ka prokuratuuriga. Kui see on tehtud, saame ligi informatsioonile ning nagu teada, siis eesmärk on esitleda seda infot USA võimudele," selgitas Freeh esmaspäeval pärast erikomisjonide kohtumist.

Pärast kohtumist keeldus Freeh' Delfi ja Eesti Päevalehe ajakirjanikule kohtumise kohta kommentaare andmast.