FOTOD | Loode-Pärnu tööstuskülast leiti rohkelt lennukipomme ja õhutõrjekahuri lasukomplekte

Augustikuu jooksul on päästeameti demineerimiskeskuse Lääne-Eesti pommigrupi demineerijad reageerinud Loode-Pärnu tööstusküla piirkonda kuuel korral. Hetkel on seal hoogustunud ehitustegevus ning ekskavaatorid liigutavad iga päev aktiivselt pinnast. Eranditult kõiki antud väljakutseid võib seostada seal kunagi paiknenud militaarlennuvälja ja selle abirajatistega. Selle ajaga on demineerijad piirkonnast minema toimetanud kokku seitse lennukipommi ja kaheksateist õhutõrjekahuri lasukomplekti.

Üks suuremate leidude arvuga ning ohtlikum väljakutse leidis aset 26. augustil, kui tööd alustanud ehitajad teatasid häirekeskusele lennukipommi sarnase eseme leidmisest. Demineerijad leidsid ühe 50 kg raskuse saksa lennukipommi ning edasisel tehnilisel uurimisel leiti veel neli lennukipommi ning 11 õhutõrjekahuri lasukomplekti. Samal ajal leidsid naabruskonnas paikneval kinnistul pinnast sõelunud töömehed mullasõelumise käigus veel viis õhutõrjekahuri lasukomplekti.

Kõik leitud lõhkekehad toimetati turvaliselt politseieskordi saatel demineerijate poolt minema. Demineerijad panevad inimestele südamele, et leitud lõhkekehadest tuleb koheselt teavitada hädaabinumbrile 112.

Lõhkekehad võivad olla väga erineva suuruse ning kujuga. Plahvatusohtlike esemete väljanägemine võib aja jooksul olla tundmatuseni muutunud, mistõttu võib olla neid raske ära tunda. Kui inimene leiab eseme, mis on lõhkekehale sarnane, siis on oluline tagada enda ja teiste läheduses olevate inimeste ohutus. Lõhkekeha ei tohi puutuda ning koheselt tuleks teavitada leiust hädaabi numbril 112 ja tegutseda vastavalt häirekeskuselt saadud juhistele.