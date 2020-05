FOTOD | Lõkkest lennanud säde hävitas Saaremaal talumaja

Päästetöötajad selgitasid välja, et tulekahju sai tõenäoliselt alguse majast ligi 20 meetri kaugusel olnud lõkkest, kust arvatavasti lendasid sädemed katusele. Tuulesuund oli just maja poole ja roogkatusega maja päästa ei õnnestunud.

Päästjate saabudes oli katus lausleekides ja majast jäid järgi vaid tulest ja kustutusveest kahjustatud eluruumide osa.

Lõket tehes peab alati pöörama tähelepanu ilmastikutingimustele - inimesed kipuvad lõkke tegemisel alahindama ilmastikuolusid ning see on toonud kaasa väga halbu tagajärgi nagu ka seekord. Tuld võib teha vaid vaikse tuulega ja tuleb tähelepanelikult jälgida, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lõkkekoht tuleb valida ohutusse kaugusesse hoonetest ja metsast.

Majas olnud vanem inimene oli majast väljas ning ta tervis kannatada ei saanud.