FOTOD | Liitlased aitasid toimetada laulupeotule Tallinnale lähemale

Eile hilisõhtul Tapale jõudnud laulu- ja tantsupeo tuld tervitasid kohalikud taidlejad ning 1. jalaväebrigaadi koosseisus teeniva liitlaste lahingugrupi kaitseväelased, kes esitasid koos segakoor Leetariga Urve Tinnuri ja Tauno Aintsi koorilaulu „Üksi pole keegi“.

Major Garry Barrow Tapal paiknevast liitlaste lahingugrupist meenutas, et idee tervitada Tapal laulupeo tuld eestikeelse lauluga sündis paar kuud tagasi. „Keele kõla ning ka kirjapilt erinevad meie emakeelest väga, aga sõduritena võtame me igat väljakutset väga innukalt. Me harjutasime alguses kolm korda nädalas ning viimasel ajal paar korda päevas, et esineda võimalikult hästi,“ ütles major Barrow ja lisas, et publiku soe vastuvõtt ning kontserdil valitsenud õhkkond jäävad kindlasti tema sõduritele kaua meelde. „Olla osa sellest Eesti ajaloos ülimalt tähtsast kultuurilisest suursündmusest on meie jaoks suur au.“

Lisaks tule lauluga tervitamisele aitab korraldajaid peopaikade ettevalmistamisel 50 Briti kaitseväelast. Eesti kaitsevägi lubas peol osalejatest kutsealustele, kes pidid tuleva nädala alguses teenistust alustada, tulla ajateenistusse nädal hiljem.

Täna hommikul äratati Tapal pritsumaja tornis ööbinud tuli ning 1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii viis tõrviku Järvamaale, et tuli saaks oma teekonda laulu- ja tantsupeole jätkata.