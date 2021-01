FOTOD | Libedad teed põhjustavad liiklusõnnetusi. Narva lähedal käis sõiduauto üle katuse

Peamiselt ongi täna liiklusõnnetusi juhtunud just Tallinna-Narva maanteel, kus on nähtavasti ida suunal suurel hulgal lund alla sadanud.

Näiteks viimase tunni sees on kergemaid liiklusõnnetusi juhtunud maantee 197., 123., ja 65. kilomeetril.

Maanteeamet hoiatas juba hommikul, et paiguti võib kõrvalteedel olla härmatisest tingitud libedust. Kesk-, Ida- ja Kagu-Eestis sajab lund, teed on lumised ning on muutunud libedaks.

Prognoosi kohaselt tuleb päeval pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saartel võimalik vähene vihmasadu. Tee- ja õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul 0-kraadi juures või plusspoolel, mujal Eestis 0-kraadi juures või kerges miinuses.

"Teedel on jätkuvalt libeduse oht. Palume liiklejatel olla tähelepanelikud," teavitas maanteeamet. "Vali teeoludele vastav sõidukiirus. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole kohustuslik."

Erakogu