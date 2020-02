FOTOD | Lennuki ostnud riigikogu esimees Henn Põlluaas: see on fantastiline tunne, kui sa õhus liugled ja lendled

Aprilli algusest riigikogu esimehe ametit täitev Henn Põlluaas on oma 60 eluaasta jooksul jõudnud olla nii kunstnik-lavastaja ja toimetaja Eesti Televisioonis kui ka ettevõtja ja õpetaja. Nüüd on ta täitmas oma eluaegset unistust — tõusta ise lennukiga taeva alla.

“Ojaa, lendamine on olnud minu eluaegne unistus. See on fantastiline tunne, kui sa seal õhus liugled ja lendled, tuul kõrvus vuhisemas,” ei hoia Põlluaas oma kirge vaka all.

Põlluaasa huvi lendamise vastu tekkis juba sügaval Nõukogude ajal. “Üks sugulane saatis mulle USA-st National Geographicu ajakirju ja 1980. aastal oli ühes ajakirjas ülikerglennukitest pikk artikkel koos fotodega. See süstis mulle selle pisiku sisse,” meenutas ta.