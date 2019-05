FOTOD LENNUJAAMAST | Prantsuse parempopulistide liider Marine Le Pen jõudis Tallinna. Teda tervitas teiste seas ka Jaak Madison

Le Peni tervitasid lennujaamas mitmed eestlased, nende hulgas ka Jaak Madison, kes läks kohe sõbralikult Le Peni kätt suruma. Kohal olid loomulikult ka suuremad meediaväljaanded. Le Pen oli tähelepanust meelitatud ja poseeris meelsasti kaamerate ees. Pikematest kommentaaridest ta siiski keeldus, lubades seda teha pressikonverentsil.

Teisipäeval on tal tihe päev. Esmalt kohtub ta riigikogus EKRE saadikutega. Kell 13 toimub Mustpeade majas valitud erakonnaliikmete ja teiste külalistega kõnekoosolek, kus osalevad lisaks Le Penile Põlissoomlaste ja Taani Rahvapartei esindajad. Kell 15 peetakse samas kohas pressikonverents.

Mustpeade maja ees aga korraldatakse liikumise "Jah vabadusele" eestvedamisel algusega kell 12.30 meeleavaldus. Korraldajad märkisid: "Kui sulle ei meeldi Le Pen, tule homme lõunal kohale."

Le Peni tulekust teavitas avalikkust eelmisel nädalal esmalt Jaak Madison. Hiljem on ta toonitanud, et poliitikut ei kutsunud siia EKRE, ta kutsus end ise. Ta ei tunne muret selle üle, et Le Peni varasemad seisukohad on Venemaa välispoliitikaga kulgenud ühes joones - ta on õigustanud Krimmi annekteerimist ning on öelnud, et Ida-Euroopa riigid on vene vähemuse osas valesti meelestatud. Ka Martin ja Mart Helme on toonitanud, et kõik vaated ei peagi kattuma.

Le Peni tulekut on kritiseerinud näiteks isamaalased. "Suhtumine Venemaasse peaks olema peamine põhjus, miks Le Penist ja paljudest teistest populistidest eemale hoida. Nüüd tundub, et Eesti julgeoleku osas on EKRE valmis silma kinni pigistama," märkis näiteks Riho Terras.

Madison sõnas eile Delfile, et olulisemate teemadena on teisipäeval laual Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni küsimused, julgeolekuteemad, NATO ning Venemaa ja Krimmi suhted.