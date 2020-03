FOTOD | Lennujaama poemüüjal tuvastati koroona ning haigusnähud on apteegi ühel töötajal. Lennujaam jääb avatuks

Lennujaam andis toimunust seal töötavale rahvale teada e-meilitsi. Delfi avaldab olulisemad väljavõtted kirjast.

"Täna lõunal suleti ettevaatusabinõuna terminalis kõik kolm Baltona kauplust, mille üks töötajatest andis positiivse COVID-19 proovi. Kauplused jäävad suletuks esialgu 28. märtsini ning töötajad on suunatud kodusesse karantiini. Pärastlõunal suleti ka Südame Apteek ühe töötaja haigusnähtude ilmnemise järel. Otsuse kauplus sulgeda on teinud ka kauplus Klick, sest peale Baltona põhikaupluse sulgemist on nende asukoht reisijate liikumistrajektoorilt täiesti väljas. Meile teadaoleva informatsiooni alusel ei haigestunud Baltona teenindaja lennujaamas.

Usume, et hetkel on oluline panustada viiruse leviku tõkestamisse. Terviseameti ja teiste terviseorganisatsioonide andmetel on selleks tõhusaim moodus vähendades füüsilist kontakti. Soovime hoida oma ja kõigi kogukonna töötajate tervist."

Südameapteegi juhatuse liige, müügijuht Evelin Härma kinnitas Delfile, et lennujaamas olevas apteegis viiakse läbi viirusevastane desinfitseerimine, et tagada töötajate ja külastajate terviseohutus. "Hetkel ühelgi apteekril viirust tuvastatud ei ole, kuid meeskond on terviseohutuse eesmärgil saadetud koju karantiini," lisas ta. Südameapteegi teised apteegid jätkavad tööd ning pärast terviseohutust tagavaid toiminguid avatakse taas ka lennujaamas asuv apteek.

Lennujaama pressiesindaja sõnas Delfile, et lennujaama sulgemist hetkel ei plaanita, nende hinnangul pole selleks vajadust. Täpsem info lubati saata umbes poole tunni pärast.

Delfi ajakirjanik teatab lennujaamast, et neil hetkil on seal üpris vaikne: ei ole midagi ebatavalist peale selle, et keskmiselt igal kümnendal reisijal mask peas.