FOTOD | Lennujaam on testihuvilisi täis

Nimelt saavad alates 1. septembrist kõik OVID-19 riskiriikidest Eestisse naasjad isolatsioonikohustuse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes lennujaamas ja sadamas testida. Eesti elanikele on testimine tasuta, välismaalased saavad kohapeal tasuda kaardimaksega.

Testi saab teha Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi saabujate alal Confido meedikute abil ning Tallinna lennujaamas Qvalitase ajutises testimispunktis saatekirja alusel, saatekiri vormistatakse inimesele kohapeal.

Kes saabuvad aga riskiriigist kas rongiga või maismaad pidi, võivad reisilt saabujana testimisele aja kokku leppida.

Mõlemad pildid on üles võetud täna 21 ja 22.30 vahel. Piltidel on järjekorras inimesed, kes on saabunud lennukiga tõenäoliselt Londonist, Bergamost ja Varssavist.

Olukord Lennujaamas