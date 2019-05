FOTOD | Lennart Meri konverents "Üks minevik, mitu tulevikku" sai avapaugu

Kell 17.15 alanud avapaneelil osalesid Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, Gruusia president Salome Zurabišvili ja Saksa Liitvabariigi kaitseminister Ursula von der Leyen, modereeris kaitseminister Jüri Luik.

Tänavu on konverentsi kõnelejate ja osalejate hulgas ka silmapaistvaid noori poliitikakujundajaid ja teadlasi. Nende seas Forbesi poolt eelmisel aastal 30 mõjukaima alla 30-aastase poliitikakujundaja hulka valitud Stand Up for Europe liikumise asutaja Akilnathan Logeswaran Saksamaalt ning Euroopa Välissuhete Nõukogu teadur ja sel aastal John McCaini väitekirja auhinna pälvinud Ulrike Franke.

Konverentsil on kõne all kleptokraatia, rahapesu, populism, NATO ja Euroopa kaitsekoostöö tulevik, Hiina ja lääne suhted ning teised päevakajalised teemad.

Konverentsi kava:

LAUPÄEV

9.45-11.15 "Ära müü maha oma põhimõtteid: kleptokraatia ja rahapesu"

Anders Åslund, Atlandi Nõukogu vanemteadur

Marshall Billingslea, USA rahandusministeeriumi asekantsler

Oliver Bullough, ajakirjanik, Suurbritannia

Ardo Hansson, Eesti Panga president, Eesti

11.45-13.15 "Populismi sireenikõned: pettumuse juured EP valimiste koidikul"

Miroslav Lajčák, Slovakkia välis- ja Euroopa asjade minister

Tom Nuttall, Berliini büroo juht, The Economist

Anton Shekhovtsov, Viini ülikooli lektor

Szabolcs Takács, ELi poliitika riigiminister, peaministri büroo, Ungari

16.30-18.00 "NATO@70 ja eurooplaste armee"

Michal Baranowski, Varssavi büroo direktor, USA Saksa Marshalli Fond

Camille Grand, kaitsepoliitika peasekretäri abi, NATO