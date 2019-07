FOTOD | Laulupeolised pargivad oma autosid nagu jumal juhatab

Fotodelt on näha, kuidas täis on pargitud kõik kohad, kuhu autod vähegi ära mahuvad ehk siis nii tänavaääred kui ka haljasalad, viimased lausa mitmelt realt. Üks autojuht on parkinud oma auto ka otse liiklusmärgi "peatumise keeld" ette.

Lisaks sõidetakse lugeja kinnitusel autodega kõnniteedel ja ehkki kontsert on ammu alanud, ei paista autodevoolul lõppu tulevat.