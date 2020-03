FOTOD | Läks teele viimane laevatäis, kes karantiinivabalt Soome pääsevad

Kui teie püsiv elukoht on Eestis aga käite tööl Soomes ning teil ei ole Soomes elamisõigust registreeritud, siis pendelränne ilma karantiinita on jõus kuni 21.03 kell 23:59. Piiri ületades peate olema valmis tõendama, et teil on kehtiv tööleping Soomes töötamiseks. Alates 22.03 kell 00:00 jõustuvad uued juhised, mille kohaselt Soomes töölepinguga töötavad eestlased, kes ei ole oma elamisõigust Soomes registreerinud, ei saa pühapäevast enam riiki siseneda. See tähendab, et Soome saavad siseneda ainult Soomes elamisõiguse registreerinud eestlased. Kõik Soomes töötavad, aga Eestis elavad eestlased peaksid 21.03 jooksul otsustama, kas minna Soome (Eesti kodanikuna saate alati naasta Eestisse), või jääda Eestisse. Viimasel juhul pole neil võimalust minna Soome enne reeglite muutumist, mis võib võtta aega. Paneme südamele, et lähtuma peaks iseenda ja lähedaste tervisest ning arutama võimalusi ka oma tööandjaga. Lisainfo Soome piirivalve kodulehel.

21. märtsil hakkab kehtima Soomes uus piiriületuse kord. Töötan Soomes arstina, kuid ma pole oma elamisõigust Soomes registreerinud. Kas ma nüüd ei saa enam Soome riiki sisse?

Soomes töölepinguga töötavad eestlased, kes ei ole oma elamisõigust Soomes registreerinud ei saa pühapäevast enam riiki sisse. Kuid selles korras on mõned erandid. Vältimatu töölkäimise puhul on Soome sisenemine lubatud:

*tervishoiutöötajatele, päästetöötajatele ja eakate hooldajatele (nt Eestis elavad aga Soome haiglas töötavad medõed);

*kaubavedajatele või transporditöötajatele;

kui reisimine on vajalik tungivatel perekondlikel põhjustel (nt lähedane on Soomes haiglas, matused).

*Samuti muudel vältimatutel põhjustel, nt oluline hooldustöö korral, mis eeldab teisest riigist saabuvat hooldusmeeskonda või hooldustöö viivitamata tegemist. Tõendamiskohustus piiril on inimesel. Lõpliku otsuse riiki lubamise kohta teeb Soome piirivalve.

Kas peale 21. märtsi saab tulla läbi Soome tagasi Eestisse?

Eesti kodanikud ja alalised elanikud saavad tulla Soome kaudu koju tagasi endiselt ka peale pühapäeva. Rahvusvahelistest lennujaamadest ja sadamatest on transiit läbi Soome lubatud. Näiteks Vantaa lennujaamast või Turu sadamast võib inimene minna Helsingisse sadamasse, et jõuda Tallinna laevale. Kindlasti peab olema valmis näitama oma reisi alguskohas lennufirmale tõendit (näiteks laevapiletit) selle kohta, et reisi lõppsihtpunkt on Eesti.

Olen Venemaal, lennu- ja rongiühendused on katkenud. Kuidas on võimalik Eesti elanikul pääseda Venemaalt tagasi Eestisse? Kuidas pikendada reisikindlustust kui see hakkab lõppema?