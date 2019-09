FOTOD | Laitse rallipargis kukkus laps tribüünilt alla, ent pääses ehmatusega

Laitse rallipargi tegevjuht Üllar Suvemaa kinnitas, et laps libises platvormi ja trossi vahelt alla, kuid viga ei saanud. Ta nentis, et trossid pole ronimiseks mõeldud ning on aastatega lõdvaks läinud.

Kohapeal olnud lugeja kirjeldas samuti, et trossid, mida mööda laps ronima hakkas, olid lõdvalt ning ühest kohast ka katki, nagu nähtub avapildilt. Samuti oli tema sõnul tribüünil veelompide tõttu libe.

Tribüün ja trossid Laitse rallipargis Foto: Delfi lugeja

Politsei õnnetuse osas väljakutset ei saanud.