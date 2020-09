FOTOD | Lähikaadrid Estonia vraki juurest tunnistavad haigutavat auku, mille tekkepõhjused pole selged

Dokumentaalfilmi läbiv väide kõneleb, et laeva uppumisele aitas kaasa alust väljast tabanud seni tuvastamata objekt, mis rebis laeva keresse 4 meetrit kõrge ja 1,2 meetrit laia augu.

Auk Estonia vrakis Dplay

Skandinaavia meediaga vestelnud merendusekpert Jørgen Amdahl usub, et see auk aitas kindlasti kaasa Estonia uppumisele.

„Ei saa välistada, et see vigastus omas uppumisprotsessis tähtsust,” ütles Norra Trondheimi merendustehnika professor Jørgen Amdahl Aftonbladetile.

Aftonbladeti teatel toetavad lehe avaldatud fotod teooriat, mida võimud on varem pidevalt tõrjunud: et laevakeres oli auk, mis viis kiire uppumiseni, et seletus ei ole ainult vöörivisiiri laeva küljest lahti tulemine.