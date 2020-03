FOTOD | Laeval sünnituse vastu võtnud Riina: mul oli adrenaliin laes!

Stockholmist Tallinna suunas merelaineid murdnud Baltic Queen sai 29. veebruaril uskumatu sündmuse olustiku kandjaks: laevapardal nägi keset sõitu ilmavalgust tütarlaps.

“Olin just käinud saunas ja söömas ning läksin oma kajutisse, mil järsku kõlas info — nagu meremeeste keeli on kutsung — “kas on reisijate seas arsti, meil on vaja abi”,” kirjeldas liigaasta liigpäeval aset leidnud sündmustiku alguspunkti Riina Orgla, juba 11. aastat Norras elav eestlanna. “Mul oli selline sisetunne, et pean minema.”

Kuulnud kutset, suundus 11 aastat tagasi Eestis sünnituse vastuvõtjana töötanud Riina koheselt kuuendale tekile — seal paiknes laeva infolaud. Administraator rääkis talle, et sünnitaja vajab arstiabi, ent asjatundjat polnud koheselt varnast võtta. Infoleti juurde leidis tee lisaks Riinale ka noormees nimega Mehis, kes Riina sõnutsi omas kiirabis töötamise kogemust.

“Ta läks ühte tüdrukut otsima, kes, nagu tuli välja, oli pereõeks õppinud,” kirjeldas pisitüdruku vastuvõtmises peamist rolli mänginud Riina. “Nad olid mulle kajutis sünnitusprotsessi aegu abiks.”

Vupsti välja

Kajutisse jõudes leidis kolmene meditsiinimusketäride kamp eest laevaarsti, kelle sõnutsi helikopter sünnitajat haiglasse viima ei kavatsenud tulla — seda põhjusel, et naine oli esmasünnitaja.

Riina alustas seepeale tavaliste protseduuridega: mõõtis vererõhku ja kuulas südant. “Mingisuguseid monitore seal ju polnud, tegin kõik kindlaks lihtsalt katsumise teel. Küsisin, millal veed tulid ja nii edasi.”

Järsku märkas Riina, et laps on sünnitusteedesse vajunud. “Minu jõudmisest ei läinud poolt tundigi, kui laps hakkas juba välja tulema,” muljetas Riina. “Väga kiire sünnitusprotsess, 4 tundi. Esmasünnitaja kohta pole see väga loomulik.”