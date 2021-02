FOTOD | Laagna tee kihutajad kohtu all. Isa Khalilov tunnistas end osaliselt süüdi

Isa Khalilovi istungit ootasid kohtusaali ukse taga tema isa Tanrverdi koos huvitavais rõivais tundmatu noormehega. Mustad kuldtriibuga dressid, kuldne Romanovite kotkas seljal ja selle kohal „Russia”, õlal Vene lipp, jalas Armani botased – kes sinna varjub, seda peidab kapuuts ja ülisuur näomask.

Fotograafid, kes seda jäädvustada soovisid, said aga Tanrverdilt riielda. Korduvalt. „Mis õigusega te pildistate,” vahendasid fotograafid sõnu, mis jätsid neile mulje, et saavad kohe Tanrverdilt ja mustades dressides mehelt võmmu.

Ka kohtunik küsis, et kes need kaks meest kohtusaalis on. Tanrverdi ütles, et on süüdistatava isa. Tundmatu noormees avalikustas end – on Isa Khalilovi sõber.

Enne süüdistuse ettelugemist soovis Khalilov kannatanutelt vabandust paluda – kohtunik sõnas, et ühtegi kannatanut saalis pole, ei ole vaja kellegi poole pöörduda.

Süüdistus

20. juunil alustasid Khalilov ja Kalašnikov Harju ja Niguliste ristmikul koos sõitu Lasnamäe suunas. Kalašnikov sõitis ees, Khalilov sõitis järele. Kordamööda kiirendati autodes, sisuliselt rallitati mööda Narva maanteed, Gonsiori tänavat kuni Laagna teeni.

Seal saavutas Kalašnikov kiiruse 190-196 km/h. Khalilov umbes 200 km/h.

Laagna teel jäid kihutamisele ette BMW, Ford, Volvo, Toyota ja toimus ahelavarii, millele järgnesid mitmed surmad ja tervisekahjustused. BMW ja Ford paiskusid kokkupõrkes bussiootepaviljoni, kus oli inimene, kes hukkus sündmuskohal. Teine inimene sai seal raske tervisekahjustuse. Fordi juhtinud mees suri haiglas. Volvo kaasreisija on seni haiglas koomas. „Arstidel puudub lootus, et see inimene ellu ärkaks,” kirjeldab prokurör.

Lisaks Khalilovile oli prokuröri hinnangul Kalašnikovi roll väga oluline. „Niivõrd raskete liiklusõnnetuste iseseisev kaaspõhjustaja,” defineerib prokurör tema rolli.

Oktoobris saatis Põhja ringkonnaprokuratuur kohtusse kriminaalasja, millega süüdistatakse mehi karistusseaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist, kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm.