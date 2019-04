FOTOD | KVÜÕA tähistab eestikeelse ohvitserihariduse 100. aastapäeva

„Niikaua kui meil on eestikeelne sõjaline haridus, on meil ka vaba Eesti riik,“ ütles KVÜÕA ülem kolonel Enno Mõts. „100. aastapäev on suur asi kaasaegsete sõjakoolide seas, ma õnnitlen kõiki südamest eestikeelse ohvitseri hariduse aastapäeva puhul,“ lisas ta.

Üleeile asetasid endised sõjakooli ülemad pärjad Tallinnas Tondil asuva Teise maailmasõja eelse sõjakooli kasarmute ees asuvale ausambale ning Tartus KVÜÕA peahoones toimus kooliõpilastele lahtiste uste päev.

Täna algusega kell 9 korraldas KVÜÕA ohvitseride hariduse 100. aastapäevale pühendatud traditsioonilise jalutuskäigu KVÜÕA peahoone juurest Raekoja platsile, kus toimus pidulik rivistus. Pidulikust jalutuskäigust ja rivistusest võtsid kaitseväe orkestri saatel osa kaitseväe ühendatud õppeasutuste õppurid, 2. jalaväebrigaadi üksused, Eesti Reservohvitseride Kogu, Kaitseliidu Tartu maleva, Euroopa sõjakoolide, Eesti Lennuakadeemia, sisekaitseakadeemia ning Tartu linnas tegutsevate üliõpilasorganisatsioonide esindajad. Piduliku jalutuskäigu teekonnal kuulis sõjakooli rivilaulu ja nägi soomustransportööre. KVÜÕA kõrgema sõjakooli lippu kandis tänavu jalutuskäigul ratsanik.

Raekoja platsil tervitasid rivistusel osalejaid ja pealtvaatajaid Tartu linnapea Urmas Klaas ja KVÜÕA ülem kolonel Enno Mõts. Ülelennu tegid õhuväe transpordilennuk M28 ja Ämaris õhuturvet teostava Saksa kontingendi hävitajad Eurofighter Typhoon.

Tervituskõnedele järgnevalt liikusid jalutuskäigul osalejad haridus- ja teadusministeeriumi eest Kalevipoja ausamba juurde, kuhu asetati sõjakooli poolt pärg. Mälestussamba juurest andis KVÜÕA kõrgema sõjakooli ülem kolonelleitnant Erki Roosnurm stardi ka aastapäevale pühendatud patrullvõistlusele Tartu linnas.