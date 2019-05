FOTOD | Kurikuulsa motojõugu Skandinaavia haru liikmed kogunesid Tallinnasse Kristiinesse

Kuna Kristiine on elurajoon, on politsei jaganud välismaalt saabuvatele külalistele käitumisjuhiseid, selgitanud avalikus kohas viibimise reegleid ning andnud ülevaate seadustest.

"Selle ürituse toimumise tõttu oleme suhelnud ka naaberriikide ja Europoli kolleegidega. Partnerid andsid ülevaate varasematel aastatel toimunud üritustest, mis on möödunud vahejuhtumiteta," sõnas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre Eesti Päevalehele.

Kuna peale Bandidose kogunemise peetakse ka motohooaja avamisüritus Pärnus, on Eestisse saabunud tavapärasest märksa rohkem välisriikidest pärit mootorrattureid. Seetõttu on politsei suuremate jõududega sadamates, et kontrollida juhtide kainust, ning Tallinna-Pärnu maanteel rahustavad liiklust lisapatrullid.

Kurikuulus minevik

Bandidos MC senises ajaloos on küllalt kriminaalseid vahejuhtumeid, mis on kujundanud motojõugu kuulsust. "Me oleme need, kelle eest meie vanemad meid hoiatasid," kõlab 22 riigis tegutseva klubi lööklause. Skandinaavias käsitletakse motoklubi kui ühendust, millel on sidemeid organiseeritud kuritegevusega.

Aastatel 1993–1997 puhkes Rootsis ja Taanis narkosõda, mis tõi kaasa 11 surnut, 74 mõrvakatset ja 96 vigastatud motomeest. Lahingut pidasid kurikuulsad motojõugud Hells Angels ning laupäeval Tallinnasse kogunev Bandidos. 2009. aastal mõisteti Rootsis Bandidose kohalik ninamees üheksaks aastaks trellide taha. Ta oli Göteboris kahele autole granaadid alla pannud, et tema vastu tunnistanud inimestele kätte maksta. Taanis viis motomeeste sõda seadusemuudatuseni, mille kohaselt ei tohi motoklubid enam omada kinnisvara ega klubi pidamise jaoks ka ruume rentida.