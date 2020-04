FOTOD | Kuressaarest toodi kopteriga Tallinnasse COVID-19 haige

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 138 inimest, kellest 9 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 93 inimest.

Eestis on kokku tuvastatud 1258 koroonaviirusesse nakatunut, neist 454 Saaremaal. Viimase ööpäevaga tuvastati Saaremaal kaheksa uut nakatunut.

Koroonaviiruse tõttu on Eestis surnud 24 inimest.

Professor Krista Fischer ütles täna Eesti Päevalehele antud intervjuus, et muu maailma statistikat arvestades võib öelda, et Eestis on jäänud pooled nakatunud testimata.

PPA kopter tõi haige Saaremaalt Tallinnasse Foto: Tanel Meos





