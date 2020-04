FOTOD | Kuressaarest toodi kopteriga Tallinnasse COVID-19 haige

Kuressaare haigla juhi Märt Kõlli sõnul on Kuressaare haiglal intensiivravivõimekus, aga kuna haiglas on ka need patsiendid, kes ei ole nakatunud koroonaviirusesse, on praegu Kuressaare haigla III astme intensiivraviosakond isolaatoris. "See on väga mõistlik, kui saame patsiendi suunata ravile mandrile, sest PERH ja TÜK on kõige turvalisemad kohad, kus pakkuda kolmanda astme intensiivravi," selgitas Kõlli.

Ta lisas, et juhul, kui olukord läheb selliseks, et mandri haiglad ei saa enam kolmanda astme intensiivi Saaremaa haigeid vastu võtta, siis muutub Kuressaare haigla intensiivraviosakond tervikuna III astme intensiiviks.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 138 inimest, kellest 9 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 93 inimest.

Eestis on kokku tuvastatud 1258 koroonaviirusesse nakatunut, neist 454 Saaremaal. Viimase ööpäevaga tuvastati Saaremaal kaheksa uut nakatunut.

Koroonaviiruse tõttu on Eestis surnud 24 inimest.

Professor Krista Fischer ütles täna Eesti Päevalehele antud intervjuus, et muu maailma statistikat arvestades võib öelda, et Eestis on jäänud pooled nakatunud testimata.

PPA kopter tõi haige Saaremaalt Tallinnasse Foto: Tanel Meos





