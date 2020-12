FOTOD | Kunstnikepaari maakodu põles maha, hävis aastakümnete looming

Ööl vastu tänast teatas pealtnägija häirekeskusele, et Kuivastu külas põleb kahekordne talumaja. Otsasein oli leekides, põlema süttis ka kõrvalhoone. Kõrvalhoone hävis tules täielikult, suurema hoone eluruumid said tugevalt tule- ja veekahjustusi.

Päästja sõnul sai tuli alguse ühest maja otsast, mille põlemiskuumus süütas omakorda kuuri. Päästjad likvideerisid põlengu poole kolme paiku öösel.

Tulekahju tekkepõhjuse selgitab välja edasine menetlus.

Urmas Viik rääkis septembris Vilja Kiislerile põgusalt oma tegemistest talupidamises. "Olen Kuivastu mõisa jäänukid üles ehituanud, seal on tekkinud terve elukeskkond," rääkis kunstnik toona. "Seal on mul ka väike galerii ning enda ja oma pere järgi korraldatud maastik. Tänapäeval on vahemaad nii väikesed, arvan, et jäängi niimoodi Tallinna ja Muhumaa vahet jõlkuma."

Saarte Hääl kirjutas hommikul, et tulekahjus hävis ka aastakümnete looming - elumajaga ühes põles ka allkorrusel asunud kunstistuudio.