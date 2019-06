FOTOD | Kunstiakadeemia juures on haud Eesti kõrgharidusele

Haud on lisaks ümbritsetud leinaküünaldega ja seda kaunistavad valged sirelid.

Vastu võetud riigieelarvestrateegia taganes Jüri Ratase juhitav Keskerakonna, Eesti Konservatiivser Rahvaerakonna ja Isamaa valitsus mullusest plaanist tõsta teaduse rahastamine ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

Valitsuse otsus on toonud kaasa teadlaste suure pahameele ja korraldatud on ka mitmeid protestiaktsioone. President Kersti Kaljulaid kavatseb aga lähiajal kutsuda kokku erakondade esimehed, teadlased ja ülikoolide rektorid, et teaduse rahastamise teemat uuesti arutada.