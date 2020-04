FOTOD | Kunderi tänaval sõitis roolijoodik otsa parkivale autole

Täna kella 15 ajal sai politsei teate liiklusõnnetusest Tallinnas Kunderi tänaval. Esialgsetel andmetel sõitis joobetunnustega 52-aastane naine sõidukiga Audi otsa teeääres parkinud sõidukile Mazda. Õnnetuses keegi viga ei saanud ning Audit juhtinud naisterahvas toimetati politseinike poolt jaoskonda. Kohapeal reguleerib liiklust politsei ja peagi avatakse Kunderi tänav uuesti liiklusele. Kõik õnnetusega seonduvad asjaolud on väljaselgitamisel.

„Purjus peaga rooli minekule ei ole ühtegi õigustust. Täna ei onud Kunderi tänava avariis ühtegi inimkannatanut, ent arvestades, et õnnetus juhtus kesklinnas, kus liigub ka eriolukorra ajal endiselt jalakäijaid ja kergliiklejaid, on see puhas õnn. Täname kodanikku, kes teatas meile avariist ja takistas joobes juhil sündmuskohalt lahkuda,“ sõnas Kesklinna jaoskonna välijuht Vadim Kuperštein.

Romet Leimann





Romet Leimann