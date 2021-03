FOTOD | Kultuurikeskus Tartu Keskparki? Sajad kultuuritegelased avaldavad tulist poolehoidu, osa elanikke ja poliitikuid on vastu

Möödunud nädala reedel astuti Tartu Keskparki kavandatava kultuurikeskuse loomise plaaniga sammu võrra edasi, kui riigikogu kultuurikomisjon nimetas selle 11 riiklikult tähtsa kultuuriehitise hulka, mille seast valitakse selle aasta esimeses pooles lõplikud toetuse saajad.

Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhitud Tartu linnavalitsuse plaaniga rajada kultuurikeskus just Keskparki on nõus sajad kultuuritegelased. Samas on tekkinud osa tartlaste seas kultuurikeskuse asukoha suhtes vastuseis, mida võimendavad opositsiooniparteid.

ERR vahendas, et üle 500 kultuuriavalikkuse esindaja pöördus riigikogu poole kirjaga, kus avaldavad toetust kunstimuuseumi ja linnaraamatukogu ühendava nüüdisaegse kultuurikeskuse rajamisele Tartu südalinna.

Pöördumine juhib tähelepanu sellele, et Tartu saab peatselt Euroopa kultuuripealinnaks, kuid iseseisvuse taastamise järel pole linnasüdamesse ehitatud ühtki väärikat kultuurihoonet. "Tartu südalinna kultuurikeskus ühendaks parimal moel tungiva vajaduse ja harukordse võimaluse," seisab pöördumises.

Kultuuriesindajad toovad pöördumises välja ka plaanitava kultuurikeskuse suurepärase asukoha Emajõe kaldapealsel, mis on ümbritsetud pargipuudest ning asub linnarahva ja külaliste loomulikul liikumisteekonnal.

Samal ajal on opositsiooni kuuluva Keskerakonna Tartu linnapeakandidaat Jaan Toots ja valimisliidu Tartu Eest meerikandidaat Hannes Klaas ning sügisel esimest korda linnajuhtimise juurde pääseda sooviva Eesti 200 linnapeakandidaat Kristina Kallas esitanud Tartu linnavalitsusele ning selle juhtparteidele Reformierakonnale ja Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale omapoolse pöördumise. Selles öeldakse, et "sellesse kesklinna olulisse kvartalisse ei tohi kavandada niivõrd suuremahulist hoonet, kuni tartlased pole kogukonnana vastavat otsust teinud".

Toots, Kallas ja Klaas leiavad, et tartlaste seas tekkinud debatt näitab, et paljudele linlastele ei meeldi idee rajada kultuurikeskus just Keskparki. "Paljud tartlased tahavad Keskparki näha endiselt tervikuna pargina, et südalinnas säiliks roheline keskus, mis tooks kesklinna inimesi värsket õhku ja linnaruumi nautima," kirjutavad nad pöördumises.