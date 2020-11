FOTOD | Kuidas tekivad Vabaduse väljakule "sõõrikud"?

"Asi kontrollitud ja selgunud, et jäljed tekitas tänavapuhastusmasin, selgitas kesklinna avalike suhete nõunik Ester Šank.

Delfi pöördus selgituspalvega ka Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti poole, kust selgitati, et tõepoolest esmaspäeva hommikul kella 6 paiku teostas nende lepiongupartner seal korralist hooldustööd.

Hooldussõiduki soojade rehvide ja madala õhutemperatuuri tõttu (1-2 kraadi) jäid pärast töö teostamist Jaani kiriku esisele kivile nn märjad tööjäljed. Samad jäljed on näha ka suunaga Vabaduse 7 poole. Härmatise korral on see tavapärane pilt," selgitas ameti juhataja Tarmo Sulg.