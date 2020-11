FOTOD | Kui usinasti kantakse maske Tartus ja Tallinnas?

Nii ühistranspordis kui linnapildis on tänasest näha oluliselt rohkem maskikandjaid. Kui isegi maski pole võtta, siis kaetakse nina ja suu näiteks torusalliga. Kuigi maski ei pea õues kandma, teevad seda mõned inimesed ikkagi. Osalt on tõenäoliselt asi aegsas valmistumiseks, et kauplusesse või bussile astuda.

Sarnaselt Tallinnale näeb maske linnapildis ka Tartus. Pigem on need inimesed vähemuses, kes bussis maski ei kanna. Alati ei pruugi olla põhjus protestimises - maskid pole õigel kasutamisel kõige odavamate killast. Näiteks ühekordsed maskid tuleb ära visata iga paari tunni tagant, mitmekordseid tuleb aga tihti pesta või keeta. Lisaks ei ole teatud krooniliste haigustega võimalik maski kanda.