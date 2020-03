FOTOD | Koroonaviirus Saaremaal: kaitseülikonnad ja tühjad letid poodides

Poed on tualettpaberist tühjaks ostetud, haigla juures toimetatakse kaitseülikondades, koolimajad on suletud.

Eile õhtul diagnoositi kahel saarlasel koroona-viirus.

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane sõnas lõunastes ERR-i raadiouudistes, et haiglal on 4 kiirabibrigaadi, millest kaks võtavad koroonaviiruste proove ja kaks teevad tavakutseid. 50 kutset on ootel.

Täna hommikul läks Laane sõnul 26 koroonaviiruse proovi Tallinnasse. Tõsisemad juhtumid, kus patsient vajab hospitaliseerimist, saadetakse kas Tallinna või Pärnusse, kuid Kuressaare haigla teeb ümberkorraldusi, et ka neil oleks võimalus koroonapatsiente haiglasse ravile võtta.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

