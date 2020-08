FOTOD | Koplirannas roosaks värvunud vesi võib tähendada supluseks ebasobilikku keskkonda

Kuuendal augustil märgatud roosakas rannapiir paiknes liivaranna lõpus, suplusalast väljas - täpsemalt pubi FM & restoran Dostojevski kandis.

Kuna tegemist on Stroomi alaga, saab rannavee reostuse viia kokku suplusvee proovidega, mis on võetud nii kolmandal kui ka kuuendal augustil.

"Kolmandal augustil võetud suplusvee seireproovi tulemused näitasid E.coli ja soole enterokokkide sisalduse suurt kõrgenemist. Lisaproov on võetud kuuendal augustil, et selgitada, kas reostus on ajutise iseloomuga. Kuni veekvaliteedi paranemist kinnitavate analüüsitulemuste saamiseni pole suplemine soovitatav. Teavitanud oleme ka Rannavalvet," märgiti Terviseametist pildil nähtu suhtes.

Seitsmendal augustil inspekteeriti kogu supluspiirkonda. Terviseametis usutakse, et roosaka vee põhjuseks on tõenäoliselt punavetika laguprodukt, mis on uhutud kaldale väljaspool suplusala.

Reostuse väljaselgitamiseks pöördus Terviseamet ka Keskkonnainspektsiooni poole.