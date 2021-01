FOTOD | Kohus jättis Hillar Tederi ja Kersti Krachti kaheks kuuks vahi alla jätta. On kahtlus, et vabaduses võiksid nad jätkata kuritegevust

"On alust arvata, et Hillar Teder ei jälgi endiselt ühiskonnas kehteststud norme," selgitas kohtunik.

Kohus leiab, et isiku puhul on tuvastatud põhjendatud kuriteokahtlus, et isik võib olla pannud toimet kuriteo, milles teda kahtlustatakse. "Kohtu hinnangul on Kersti Krachti puhul kahtlus, et ta võib jätkata kuritegude toimepanemist."

Teisipäeval pidas kapo Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja rahandusministri nõuniku Kersti Krachti. Kahtlustus esitati ka Eesti Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile.