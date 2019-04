FOTOD KOHTUST | Vabaduse võtmine omas kodus: neljaliikmelist punti süüdistatakse väljapressimises ja röövimises päise päeva ajal

Raha pinnimise käigus kambajõmm Pihtjõe ohvri mobiiltelefoni ja hakkas kannatanu nimel korterisse meelitama ohvri naistuttavat, et raha hoopis temalt nõuda. Naistuttav aga vedu ei võtnud. Samal ajal leidis Võrro kööginoa, millega diivanil kinnihoitavat meest kõhtu lõi, ent kuna noatera oli murdunud, siis vigastused õnneks eluohtlikuks ei osutunud.

Nähes, et mees ei näita endiselt mingeid märke "võla" maksmise osas, võttis Võrro tema rahakoti ja varastas sealt 10 eurot. Pihtjõe ja Mäetalu aga otsustasid "võla" kompenseerimiseks varastada riideid.

Röövimine jäi aga lõpuni viimata, kuna naabrite kutsel saabusid korterisse politsienikud. Mäetalu ja Laev peeti seal samas ka kohe kinni. Tänaseks on Laev pääsenud vabadusse, olles rahvusvaheliselt tagaotsitav.

Mäetalut ja Pihtjõed süüdistatakse seega röövimises relvataolist eset ja vägivalda kasutades, isikult vabaduse võtmisega seotud väljapressimises, kui see on toime pandud grupi poolt ning ka vabaduse võtmise eest seadusliku aluseta. Nende paragrahvide alusel süüdimõistmise eest karistatakse kuni kümneaastase vangistusega.

Võrrole esitatud süüdistus puudutab suuresti samu paragrahve, ent süüdistust raskendab asjaolu, et meest on ka varasemalt väljapressimise eest karistatud ja üleüldse laiema kriminaalse taustaga. Võrro viibib ka praegu vahi all.

Liisi Pihtjõe tunnistas kohtus süüd, aga osaliselt. Ta väidab, et väljapressimises ei ole tema osalenud, ent vabaduse võtmises ja röövimises on ta süüdi.

Võrro kaitsja sõnul ei ole mees kellegi vabadust piiranud ega kedagi röövinud - kui ta seda ka tegi, siis enesele teadmata, kogemata, väitis advokaat.

Loe veel

Berit Mäetalu ei tunnista end samuti süüdi üheski talle süüks pandud paragrahvis. Hoopis toob ta välja süüdistusse mittepuutuva paragrahvi - löömise, mida ta enda sõnul olevat rakendanud ohvri naistuttava kallal.