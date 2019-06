FOTOD KOHTUST | Seksmängu käigus noore naise surnuks kägistanud mees mõisteti küll süüdi, ent peagi pääseb ta vabadusse

Volmar läks kokkuleppele, mille kohaselt on kolm aastat vangistust, millest reaalselt tuleb ära kanda vaid kaheksa kuud. Ülejäänud aeg on tingimisi koos viieaastase katseajaga. Kuna ta on trellide taga juba mullu 12. novembrist, siis juulis kaheksa kuud lõppeb ja ta pääseb vabadusse. Volmar mõisteti süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest.

Prokurör Diana Helila ütles, et prokuratuur on kokkuleppega rahul ja otsust edasi ei kaeba. Ta lisas, et Eestis on säärane olukord kohtupraktikas esimene, kus intiimsuhte käigus inimene tapetakse.

Mari-Anna surmast kirjutas hiljuti pikemalt Eesti Ekspress. Volmar väitis kohtus, et oli naisega saatuslikul ööl alkoholi tarbinud ning ei mäletanud vahekorrast, kus Mari-Anna olevat palunud end kägistada, väga midagi.

Volmar kirjeldas seda ööd kohtus nii: "Ma jõin, viina ja veini, siis käisin rõdul suitsetamas, Mari-Anna ei suitsetanud, siis olime vahekorras, siis kuulasime muusikat, jõime edasi, viina ja veini, mina käisin suitsetamas, siis olime jälle vahekorras."

Veel rääkis Volmar, et seksides võtsid nad appi tema salli, millega ta sidus Mari-Anna käsi pea kohale kinni. "Mari-Anna ise tahtis nii," ütles Volmar.

Tõenäoliselt selle salliga naine lõpuks kägistatigi, sest kohtuekspertiisi akti järgi oli ta tapetud lingukujulise esemega kägistades, surm saabus lämbumise teel.

"See on minu teada esimene kord Eestis, kus seksmängus on inimene surma saanud," ütles toona asja kohta ringkonnaprokurör Diana Helila.