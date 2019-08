FOTOD KOHTUST | Harju maakohtus algas protsess Mary Krossi üle, keda süüdistatakse valeütluste andmises

Krossi ennast täna kohtus kohal pole. Delfi on üritanud temalt juba kuid juhtunu kohta kommentaari saada, kuid naine väldib meediaga suhtlemist. Kuuldavasti viibib ta praegu üldse välismaal. Krossi esindab kohtus Oliver Nääs. Tänane istung kestis alla kümne minuti, arutati korralduslikke küsimusi ja määrati uus eelistung 9. septembriks. Nääs pikemaid kommentaare ei jaganud. Ta sõnas Delfi ajakirjanikule, et Kross on algusest peale seisukohal, et ei taha avalikkuse tähelepanu ning Nääs austab seda.

Kross väitis, et mullu novembris solvasid kaks meest teda ja pildusid kividega. Ühel ründajatest olevat rinnus olnud EKRE logo. Reformierakondlasest riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi abikaasa vale tuli politsei uurimise käigus välja, sest ümbruse turvakaameratest polnud näha, et Kross oleks autoga randa sõitnud. Samuti ei kinnitanud tema seal viibimist mobiiltelefoni asukoha andmed.

Veebruaris ütles Kross, et intsident päris kindlasti aset leidis. Peale süüdistuse saamist on ta keeldunud juhtumit kommenteerimast ja viibib teadaolevalt välismaal.

Prokuratuur esitas Mary Krossi vastu Harju maakohtusse süüdistuse 20. juunil. Täna pannakse kohtus paika kriminaalasja ajagraafik.

Süüdimõistmise korral valeütluste andmises võib Kross saada rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.