FOTOD | Kohalikud eilsest tapatööst Tartumaal: tulistajateks olid kaksikvennad. Nende kinnistul oli paugutamine sagedane

Elva vallas asuva Neemisküla eilne pauk-uudis tundub sobivat oma loomult Hercule Poirot' juhtumite sekka: kella kuue kanti jahipüssist väljunud kuuli tagajärjel elu kaotanud 59-aastase mehe isik on kohalike silmis täielik müsteerium. Üleüldine narratiiv toimunu suhtes kõigub samuti seinast-seina - kellelgi pole toimunust täpsemat aimu ning infot jagades toetutakse külas ringlevatele teabekildudele.

"Politsei ütles, et polnud kohalik vist isegi," laiutasid külateel jalutanud inimesed käsi, kui jutuks tuli surma saanud isiku identiteet.

Politsei lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk selgitab, et pole täpsemalt teada, mis tüli Kuudi talus lahti läks, kuid ohver ja kinnipeetud - 53-aastased kaksikud Riho ja Theo Varblane - olid omavahel tuttavad ja võtsid koos napsu. Üks hetk mindi aga tõenäoliselt tülli ja käiku läks jahipüss.

Täpsemad asjaolud selgitab edasi prokuratuur, ka selle küsimuse, et kumb kaksikutest oli tulistaja.

Naabruskandi aianurgas istunud päiksenautlejate trio teadis juba asjaosaliste kohta rohkemat pajatada.

"Need on ju kaksikud poisid, Riho ja Theo," ütles üks vanem naisterahvas kruusist võetud sõõmude vahele. "Nende isa Toomast nägin just mõned päevad tagasi. Poisse vist lausa eelmisel nädalal."

Talus on aastaid käinud suvitamas Tartust pärit perekond Varblased. 80-aastane isa Toomas ning tema kaksikutest pojad Theo ja Riho Varblane.

Teadaolevalt on kaksikud mõlemad pereinimesed. Nende kätetöö tulemusena oli ka aastate jooksul isa kinnistule kerkinud kola täis lauda-laadse hoone vastu pisike palkmaja, mis siiani lõpetamist ootab.

Kinnistul on paugutamine sagedane. Mitte ainult seetõttu, et Varblaste meespere on tarmukad jahimehed - isa ja poeg Riho on ka olnud Sangla jahimeeste seltsi liikmed ning osalenud erinevatel jahimeeste võistlustel.

Neemisküla kant on täidetud erilaadi viljapõllulapikestega ning neid toidulauaks pidavad hanekarjad on teada-tuntud nuhtluseks. Seetõttu on põldudel linnupeletitest gaasikahurid, mis vaikselt kulgevat maaelu aeg-ajalt paukudega üllatavad.