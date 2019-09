FOTOD | Kiuslik ettevõtja terroriseerib jätkuvalt Heldri küla elanikke

Eile kella 17 paiku paigaldati Haabneemes asuva Heldri elurajooni viivale kõnniteele kaunid betoonplokid, et takistada kergliiklejate liikumist. Õhtu poole koristas vald need plokid ära. Täna toodi samasse kohta teed piirama ilmatu suur ja lai mullahunnik. Et jumala eest keegi läbi ei kõnniks.

Sama tegevus toimus tegelikult ka kevadel - kõnnitee oli tõkestatud betoonplokkidega. Kuna plokid olid paigaldatud valla maale ja nende paigaldamine polnud vallaga kooskõlastatud, koristas vallavalitsus need ära.

"Vallavalitsusele teadaolevalt paigaldas teetõkkeks blokid AS Morrison Invest," teatas vallavalitsus maikuus sotsiaalmeedias. Lisaks ei olnud ka tee sulgemise luba ja puudus ka ajutine liikluskorraldus.

Eile kohaleveetud plokid aga asendati täna mullahunnikuga. Mõistagi ei ole see vallale ega elanikele meeltmööda.

Maaomanik terroriseerib vallaelanikke Foto: Delfi lugeja, Eskpress Meedia

Kiuslik maaomanik

Eravalduse sildiga algav teelõik kuulub Morrison Investile, mida juhib skandaalne ettevõtja Margus Valdes. Ettevõttele kuulub tegelikult kogu Heldri rajooni teevõrgustik ja selle piiramisega soovib ettevõte näidata vallale oma kinnisvara väärtust, lootuses, et vald selle kalli hinna eest ära ostab. Kannatajaks on aga eelkõige Heldri rajooni elanikud - piirkond, mille arendas välja Morrison Invest.

Viimsi valla avalike suhete juhi Rain Resmeldt Uuseni sõnul käib valla ja ettevõtte juristide vahel hetkel antud läbikäigu osas vaidlus. "Üksi inimene arvab, et see on eramaa ja tahab seda sulgeda. Tegelikult peab see läbikäik seal olema," ütles Uusen.

Senikaua on parim, mis vald teha saba, rakendada ettevõttele seadusest tulenevaid järelevalvemenetluse meetmeid nagu ettekirjutus, sunniraha või asendustäitmine, ütles vallavalitsuse järelevalveinspektor Raido Kübarsepp.