FOTOD | Kihelkonna kiriku tornimuna toodi maapinnale. Kuuli seest tuli välja sõnum minevikust

Kuni selle nädalani seisid kukk ja kukekuul 120 aastat Kihelkonna kiriku torni tipus.

"See vasest tehtud ja kullatud tornikuul on Kotlandi talupoja Peter Wakröömi kingitus, mis on annetatud torni valmimise ajal. Ja kiriku eesseisja oli siis von Lingen Kuusnõmmest ja kirikuõpetaja oli Masing," luges kunstiajaloolane ja restauraator Juhan Kilumets kirjast.

Suurimaks üllatuseks selgus kirjast, et see kukekuul on kunagi kullatud olnud. Nüüd on kogudusel väljakutse.

"Kindlasti oleks nüüd mõistlik leida selleks vahendeid ja võimalus, et see uuesti ära kullata," tõdes Kihelkonna kiriku õpetaja Rene Reinsoo.